Após Wada ameaçar suspender ABCD, governo diz cumprir Código Mundial Antidoping

"A lei que criou a Justiça Desportiva Antidopagem (JAD) foi publicada no Diário Oficial da União em 29 de julho. O prazo para instalação é final de fevereiro de 2017. O Conselho Nacional do Esporte (CNE) aprovou no último dia 10 de outubro resolução que estabelece o procedimento de indicação dos representantes de entidades de administração do desporto e das entidades sindicais de atletas na composição da Justiça Desportiva Antidopagem", explica o Ministério do Esporte. Tal resolução aparece no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Ainda de acordo com a pasta, esses representantes serão referendados pelo CNE, após oitiva das entidades.

No último dia 11 de outubro, o ministro Leonardo Picciani (PMDB-RJ), o secretário nacional da (ABCD), Rogério Sampaio, e o gerente-geral dos Serviços de Controle de Doping dos Jogos Rio-2016, Eduardo de Rose, estiveram em Montrela, onde apresentaram a resolução à diretoria da Wada. Segundo o Esporte, eles "reiteraram o compromisso brasileiro de cumprir todas as determinações do Code".

Em reunião na última segunda-feira, a Wada definiu que, a não ser que os problemas sejam resolvidos até 10 de novembro, um comitê que analisa se as agências nacionais estão em conformidade com o Code vai recomendar a suspensão ao Conselho de Fundação de Agência, que vai se encontrar em 19 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Azerbaijão, Grécia, Guatemala e Indonésia também receberam o mesmo ultimato.