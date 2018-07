Apostas ilegais atingem até os garotos

GENEBRA - Federações nacionais têm sido pagas por grupos criminosos internacionais para montar seleções nas categorias sub-21 e sub-19 com um único objetivo: participar de jogos com resultados predeterminados, para que investidores possam manobrar casas de apostas e lucrar milhões de dólares por ano. É o que revelam documentos da Justiça da Finlândia, Alemanha e Itália. A estratégia está preocupando bastante a Fifa, porque uma geração inteira de jogadores estaria sendo formada já corrompida.

Os responsáveis pelo esquema de corrupção têm direcionado parte de sua estratégia para os grupos de atletas mais jovens, em troca de financiar a criação de escolinhas de futebol e até mesmo pagar salários de comissões técnicas. Esses criminosos exigem das federações que coloquem os times para jogar, com resultados combinados de antemão.

Nesta quarta-feira, o Estado publicou documentos que mostram como o crime organizado passou a se infiltrar no futebol, organizando até mesmo amistosos entre seleções, como um confronto entre Bolívia e Venezuela em 2010, e vários outros jogos. A Fifa decidiu agir e está planejando até investigar casos similares de partidas arranjadas no Brasil. O País ganha atenção especial porque vai receber a próxima Copa do Mundo.

Em um dos e-mails trocados entre uma empresa e uma federação nacional, confiscado pela Justiça da Finlândia em uma investigação, o alvo dos criminosos é escancarado. "Estou organizando torneios jovens em novembro (de 2008). Você tem seleção jovem? Se não, forme uma'', exigiu Perumal Wilson, que está na prisão, de uma federação que já fazia parte do esquema de corrupção de apostas ilegais.

Em uma carta de 2010, a empresa Football For U oferece seus serviços a uma federação nacional para organizar "torneios'' entre seleções de base, sempre com o resultado final conhecido. No contrato oferecido, a empresa financiaria centros de treinamento.

Para Chris Eaton, chefe de segurança da Fifa, não há dúvidas de que federações de países mais pobres são as mais vulneráveis para aceitar esse tipo de oferta. De acordo com ele, em alguns casos a operação é tão clara que os próprios jogadores formaram espécies de sindicatos organizados para negociar melhores tarifas e premiações com os grupos criminosos.

Eaton também admite que atletas que decidiram denunciar esses esquemas passaram a ser ameaçados e que, em muitos casos, são os próprios familiares que incentivam o jovem a aceitar o suborno, diante da precariedade das condições de vida que têm.