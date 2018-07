Aposto no Ralf

Mosqueteiro

Em alguns dos vários bons programas de TV feitos sobre a retrospectiva do Mundial de Clubes, pudemos ver gols de Pelé, Zico, Renato Gaúcho, Raí, que decidiram históricas conquistas brasileiras. Aí me veio uma pergunta: "Quem poderá marcar o gol corintiano na final do dia 16?" Emerson seria muito lógico. Jogar a pressão sobre Romarinho não é justo. Guerrero talvez seja o único jogador conhecido da zaga do Chelsea, o possível adversário na decisão. Não temos muitas opções no time atual, como não tivemos em finais passadas. Basílio não era um artilheiro em 1977, assim como não era Tupãzinho em 1990. E o que falar de Elivélton em 1995 e André Luís, em 1997? Por isso, a intuição me leva a crer que Ralf tem tudo para ser o herói da Fiel em Yokohama. Foi do volante o gol de empate contra o Deportivo Táchira, na primeira rodada da Libertadores, aos 48 minutos da etapa final. A explosão de todo o time, assim como do técnico Tite à beira do gramado, mostrava a importância de não perder logo na estreia da competição tão desejada. Todo fanático gosta de criar fantasias para alimentar sua torcida em jogos importantes. Essa é a minha. O ano das maiores alegrias corintianas vai começar e terminar com um gol de Ralf.