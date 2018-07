Levir exalta elenco do Fluminense: 'Podemos chegar em primeiro'

O técnico Levir Culpi foi apresentado nesta segunda-feira como novo comandante do Fluminense. Com o bom humor e a sinceridade que lhe são característicos, o treinador fez uma análise da equipe e, mesmo depois do início ruim de temporada, garantiu que ela pode ser campeã de todas as competições que disputar.

"Não sei onde vamos chegar, mas com a qualidade do elenco podemos chegar ao primeiro lugar", cravou. "O potencial do Fluminense é o mesmo dos outros times de primeiro nível do Brasil. O problema também é o mesmo dos outros do Brasil: não tem time. O Barcelona tem um time que todo mundo sabe, uma escalação que todo mundo sabe."

Levir assume o comando na vaga de Eduardo Baptista, demitido após uma série de insucessos no Campeonato Carioca e na Copa Sul-Minas-Rio. No Estadual, o treinador terá a chance de iniciar uma nova fase, com todos os times igualados em pontos na disputa da Taça Guanabara. Apesar disso, sabe que demorará para colocar sua cara na equipe.

"Como trabalho, sinceramente, dá para fazer muito pouco neste início. Vamos jogar na quinta e no domingo, o que fazer? Olhando de fora... Vamos nos apoiar no Marcão (interino), ele fez o time funcionar. Mudou a comissão, vai mudar a forma de trabalhar", previu.

Desempregado desde a reta final do Brasileirão do ano passado, quando foi dispensado pelo Atlético-MG, Levir ainda fez críticas ao futebol brasileiro. "O futebol brasileiro é péssimo, assim como a política. Precisamos de novas lideranças. Temos que sobreviver, fazer o que acreditamos. Aqui, vamos tentar fazer um trabalho que dê orgulho para os torcedores e jogadores. Há muita coisa para se fazer."

A estreia de Levir no comando do Fluminense deve acontecer na quinta-feira, diante do Criciúma, em casa, pela terceira rodada da Copa Sul-Minas-Rio. Já no domingo, ele fará sua primeira partida pelo Carioca diante do Botafogo, clube que comandou de 2003 a 2004.