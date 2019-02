Isaquias Queiroz espera ajudar a desenvolver canoagem do Flamengo

Contratado para ser a estrela do projeto "Flamengo Náutico", o medalhista olímpico Isaquias Queiroz foi apresentado pelo clube carioca na tarde desta terça-feira. Dono de três medalhas olímpicas, o principal atleta do País na canoagem pretende ajudar o clube a desenvolver a modalidade, ao mesmo tempo em que se prepara para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Isaquias foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. No Rio-2016, ele faturou duas pratas e um bronze nas disputas da canoagem velocidade que foram realizadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, a poucos metros de onde foi apresentado nesta terça.

Daqui até a Olimpíada de Tóquio, contudo, ele seguirá treinando longe, em Lagoa Santa (MG), onde fica o Centro de Treinamento da equipe brasileira. "Vou continuar em Minas Gerais, mas o objetivo meu e do Flamengo é expandir a canoagem no Rio, tanto que só aqui no Flamengo tem canoagem", disse.

O acordo com o time da Gávea vai até o final de 2020, podendo ser estendido por mais quatro anos. Neste período, apesar de ter de disputar etapas da Copa do Mundo, os Jogos Pan-Americanos e a Olimpíada, ele garante que marcará presença no novo clube. "Eu não quero só assinar contrato. Eu quero participar de atividades, vir aqui conversar com atletas, ensinar técnica. Eu tive experiências e quero passar adiante. Não quero guardar tudo pra mim", considerou.

A contratação de Isaquias faz parte do projeto do Flamengo de se tornar o principal clube olímpico do País nos próximos anos. E, apesar de a canoagem ser uma modalidade nova no clube - o remo é mais desenvolvido - a expectativa é de que a chegada de Isaquias represente frutos logo. "Medalha no Pan é obrigação", disse o vice- presidente de Remo do clube, Raul Bagattini. E Isaquias já garantiu que irá disputar o Pan em Lima no meio do ano, mesmo que eles aconteçam próximo ao Mundial.