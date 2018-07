Aproveitamento de Kleina tiraria time da zona da degola

A campanha do time sob o comando de Gilson Kleina está longe de ser brilhante, mas tem um aproveitamento acima do necessário para evitar que uma equipe caia para a Segunda Divisão.

Em 10 jogos com o treinador, o Palmeiras teve 4 vitórias, 5 derrotas e um empate. Essa campanha resulta em um aproveitamento de 43,3% dos pontos. Se tivesse mantido esse índice no campeonato, o time teria um aproveitamento parecido com o de Santos, Náutico e Coritiba,

Já sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o time não rendeu. Nas 24 partidas em que o técnico era Felipão, o Palmeiras conseguiu apenas 5 vitórias, cinco empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 27,8%. / P.G.