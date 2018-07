'Aqui, ninguém acredita na queda'

Ao final do jogo, a emoção tomou conta da Fonte Luminosa. Logo após o apito final, os jogadores se reuniram no gramado e os torcedores aplaudiram de pé o time alviverde.

"Ninguém acredita que Palmeiras vai cair. O grupo está forte, o que é mais importante. O Palmeiras ganhou e estamos cada vez mais perto de sair dessa situação. A pressão em cima de nós é muito grande, mas estamos tranquilos", disse o herói da noite, Barcos, que se emocionou no gol. "Eu me emocionei muito no primeiro gol e, por isso, beijei o escudo. Estávamos jogando bem e não saia o gol."

O técnico Gilson Kleina também fez questão de encher a bola do argentino. "Ele parece ser lento, mas tem uma arrancada diferenciada e pega confiança a cada jogo com a camisa do Palmeiras", disse o treinador, que mostrou bom humor ao comentar o fato de o assessor de imprensa do clube, Fábio Finelli, jogar sal grosso ao lado das traves. "Nessa hora vale tudo. Sal é um elemento da natureza e tira qualquer negatividade. Pelo jeito deu certo, então agora vamos levar mais sal para os jogos", avisou.

Kleina também fez questão de parabenizar o Corinthians pelo empate com o Bahia. "Sabia que não teria nada dessa história de entregar. Pelo que fiquei sabendo, parece que o goleiro do Bahia (Marcelo Lomba) teve de fazer várias defesas."

Fim de Araraquara? O Palmeiras tenta reverter a pena do STJD, da perda de quatro jogos de mando, e conseguir voltar a jogar em São Paulo. Caso não consiga, existe a chance das partidas contra Botafogo e Fluminense serem disputados em Presidente Prudente. já que o público nos dois jogos disputados em Araraquara - contra Coritiba e Cruzeiro - decepcionaram.