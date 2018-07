Aranha fica mais um ano no Santos

Com dificuldades para contratar, o Santos, ao menos, conseguiu segurar o goleiro Aranha. Ainda falta assinar o novo contrato, mas o reserva de Rafael acertou sua permanência na Vila Belmiro por mais uma temporada.

O Santos aguarda apenas o retorno do empresário do jogador, Josias Cardoso, que está na Europa, para oficializar o acerto. As bases salariais foram reajustadas pelo clube, que tinha prioridade na renovação, e agradaram ao goleiro de 32 anos.

Neste ano, Aranha, que tinha outras propostas, atuou com alguma regularidade, já que Rafael foi convocado para a seleção brasileira algumas vezes, além de ter ficado afastado por lesão. Ao todo, o goleiro jogou 23 jogos, sofrendo 23 gols.