Arbitragem busca o herdeiro de Simon para 2014

SÃO PAULO - A primeira temporada após a aposentadoria de Carlos Eugênio Simon mostrou que a corrida por um sucessor para representar o País na Copa de 2014 está aberta. A Fifa, porém, já escolheu seus candidatos: Wilson Seneme, Leandro Vuaden e Héber Roberto Lopes foram os selecionados e vão participar de um curso preparatório para o Mundial, no dia 27, no Paraguai.

Após participar dos Mundiais de 2002, 2006 e 2010, Simon largou o apito no ano passado e viu seu maior pupilo fazer o mesmo. Leonardo Gaciba, eleito quatro vezes seguidas o melhor do Brasileiro (entre 2005 e 2008), abandonou a arbitragem aos 39 anos e perdeu a chance de herdar a condição de principal juiz do Brasil.

Além da ausência de nomes fortes para o posto, alguns dos principais candidatos, como Sandro Meira Ricci e Paulo César de Oliveira, não escaparam de polêmicas em 2011. Ofendido por uma declaração de Neymar nas redes sociais, Ricci processou o santista na Justiça comum e foi indenizado em R$ 15 mil. Melhor juiz do Brasileiro do ano passado, ele foi criticado pela atitude e perdeu espaço ao longo do ano.

Paulo César Oliveira, que há alguns anos é apontado como principal promessas da arbitragem nacional, sofreu desgaste logo no início do ano. Antes da semifinal do Paulista, o Estado antecipou que Paulo César seria o juiz de Corinthians x Palmeiras. A expulsão de Danilo logo no início só deu mais motivo para reclamações dos palmeirenses.

Mesmo assim, o paulista mostrou que tem prestígio ao apitar o jogo de ida das finais da Copa do Brasil e ser escolhido como o segundo melhor árbitro do último Brasileiro. Para o ex-árbitro Arnaldo Cézar Coelho, no entanto, o juiz de 38 anos não tem confirmado as grandes esperanças depositadas sobre ele. "Da nova geração, acho que ele é o que tem mais vocação, pela facilidade que mostra para apitar. Mas ao longo de sua carreira ele parece ter ficado enfastiado, pois deu uma desmotivada."

Para piorar, Paulo César ainda errou feio na reta final do Brasileiro ao deixar de expulsar Bolívar, do Inter, após entrada brutal sobre Dodô, do Bahia. No lance, o zagueiro colorado levou só cartão amarelo e foi marcado jogo perigoso - já o lateral rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficará 6 meses fora. A fase de pouca evidência de Paulo César se reflete em sua ausência nos grandes jogos internacionais.

A Fifa preferiu apostar em outros árbitro jovem. Aos 36 anos, o gaúcho Leandro Pedro Vuaden deixou de lado a fama de fazer vista grossa à violência e foi eleito o melhor árbitro do último Brasileiro. "Ele começou a carreira deixando o jogo correr, mas mudou um pouco este estilo e melhorou", elogia o ex-árbitro José Roberto Wright.

Já o paranaense Héber Roberto, de 39 anos, mantém um estilo sisudo dentro de campo e é a terceira aposta da Fifa para 2014. Melhor árbitro do Brasileiro em 2009, ele enfrentou apenas uma grande polêmica na última edição do Nacional: foi acusado por Ronaldinho Gaúcho de ter intimidado atletas do Flamengo na derrota para o Figueirense (2 a 0), em Florianópolis.