'Arbitragem foi péssima', desabafa Ronaldo

Ronaldo se apresentou irritado para as entrevistas após o empate de ontem em Campinas diante do Guarani. Ainda no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, reclamou da aproximação dos repórteres. Os erros de arbitragem no primeiro tempo - que anularam dois gols seus - e a má finalização em uma cabeçada na segunda etapa, que poderia ter garantido a vitória corintiana, talvez possam explicar tal comportamento do jogador, inédito em quase dois anos de clube.

"Acho que a arbitragem foi péssima. Em alguns momentos, ela estava completamente perdida no jogo", disse Ronaldo, que logo depois, mais calmo, tentou ser mais simpático. "Mas também todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa."

O camisa 9 também fez uma autocrítica. "Acho que o meu retorno foi bom, mas poderia ter sido melhor. Não foi o melhor possível, mas foi bom." Ele gostou do melhor desempenho da equipe. "O jogo foi bom para nós. Tivemos uma evolução. O time criou mais e estivemos perto da vitória", disse o jogador, que sentiu bastante o forte calor de mais de 30 graus em Campinas. Por várias vezes durante o jogo, Ronaldo se dirigiu até o banco de reservas para se hidratar.

"Ele (Ronaldo) sentiu um pouco o cansaço no finalzinho do jogo, com algumas cãibras, mas eu preferi mantê-lo em campo pois se trata de um jogador muito inteligente, que no meio dos zagueiros sempre leva muito perigo ao gol adversário", disse Fábio Carille, que dirigiu a equipe corintiana pela última vez - ele vai entregar o cargo a Tite, que deverá assumir o time amanhã (leia matéria abaixo).

A exemplo de Ronaldo, Carille elogiou o time. "Tivemos várias chances de gols e sofremos pouco na partida. O Guarani quase não chegou ao gol do Júlio César", afirmou o técnico interino, que somou um ponto em dois jogos. Perdeu diante do Vasco, na quarta-feira passada, no Rio, por 2 a 0, em São Januário.

O capitão William preferiu destacar a dificuldade de atuar no campo do adversário. "É muito duro jogar aqui em Campinas para qualquer time. Por isso acho que o resultado não pode ser desprezado."

Paciência. O lateral-esquerdo Roberto Carlos, que voltou a ser substituído por causa de intermináveis dores musculares, aproveitou para fazer um pedido aos dirigentes. "Com o horário de verão não dá para jogar às 16 horas. O calor é muito forte." Ele pediu paciência para os torcedores com relação a Ronaldo. "Ele ficou muito tempo parado. Ele precisa de um tempo para voltar a ajudar a gente."

Restam oito rodadas para o fim do Brasileiro e, para Roberto Carlos, o Corinthians ganhou um ponto em Campinas, em vez de deixar de ganhar dois. "Seguimos na briga. É difícil jogar aqui em Campinas." Em 15 jogos em seu estádio, o Guarani só foi derrotado uma vez. Ganhou sete e empatou outras sete vezes.

Críticas à torcida. Roberto Carlos aproveitou para criticar a postura da torcida, que foi ao Parque São Jorge para protestar contra os últimos maus resultados. "A gente não gostou. Foram gritos, xingamentos contra companheiros nossos. Pessoas de que gostamos bastante", disse o lateral, referindo-se às críticas direcionadas pelos torcedores a Ronaldo, William, Moacir, Danilo, Souza e Thiago Heleno. "É hora de fazer reflexão. Precisa ter limite. Não aceito que a torcida vá ao nosso local de trabalho para nos xingar. A única maneira de superar isso é obtendo vitórias. Temos de reorganizar o time em campo e também fora", afirmou o lateral, cutucando a diretoria.