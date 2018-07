Árbitro da decisão do Brasil em Londres-2012 apitará final da Liga dos Campeões

Clattenburg tem 41 anos e é conhecido do torcedor brasileiro por um episódio de más recordações para o País. Foi ele quem apitou a decisão do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando a seleção foi derrotada por 2 a 1 pelo México e ficou com a medalha de prata.

Na atual edição da Liga dos Campeões, Clattenburg comandou seis partidas, sendo duas do Atlético de Madrid e uma do Real. Foi ele quem apitou a primeira semifinal do Atlético diante do Bayern de Munique, vencida pelo time de Madri por 1 a 0, em casa.

Clattenburg também foi selecionado pela Uefa para a Eurocopa deste ano, na França, e no fim de maio completará uma semana de decisões. Se no dia 28 apitará o duelo entre Real e Atlético, no dia 21 comandará a final da Copa da Inglaterra entre Manchester United e Crystal Palace, em Wembley.

Ainda nesta terça, a Uefa informou quem será o árbitro da final da Liga Europa. O sueco Jonas Eriksson vai ser o responsável pela partida entre Liverpool e Sevilla no dia 18 de maio, na Basileia, na Suíça.