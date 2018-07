Árbitro da Fifa causa revolta no Paraná

A monotonia do Campeonato Paranaense foi quebrada nas últimas horas. O torneio, que não vinha causando grande repercussão, ganhou generoso espaço nos principais veículos de comunicação do Estado e foi tema de acaloradas discussões nas ruas depois da rodada de quarta-feira, a sexta do segundo turno. O motivo: Evandro Rogério Roman, árbitro do quadro da Fifa e secretário do Esporte do Paraná, e o assistente Bruno Boschilia tiveram atuação desastrosa e influíram diretamente no resultado do jogo mais importante, que pode alterar o desfecho da competição.

O Coritiba, em momento turbulento, derrotou o líder do turno, o Londrina, que teve dois gols anulados e um jogador expulso, por 1 a 0 e se igualou à equipe do Norte do Paraná na ponta da tabela, com 15 pontos - só perde agora no saldo de gols. O vencedor desta etapa, que terá apenas mais cinco rodadas, disputará a final com o Atlético, campeão do primeiro turno.

O confronto havia sido intitulado de "final antecipada". Não sem motivos. Caso tropeçasse no Couto Pereira, o Coritiba ficaria 6 pontos atrás dos londrinenses e dificilmente se recuperaria a tempo de chegar à decisão contra o rival Atlético. Para torcedores e dirigentes do Coxa, ficar fora da final será motivo de desonra, após excelente temporada em 2011. Por tudo isso, havia um clima especial para a partida.

A arbitragem, no entanto, ofuscou os atletas e ficou com todos os holofotes do jogo por causa de seus vários erros. Elenco e diretoria do time do interior deixaram Curitiba revoltados. De fato, os lances mais polêmicos foram todos assinalados favoravelmente à equipe da casa.

"Fomos roubados", disse Gilvan, zagueiro do Londrina, time que tenta reviver bons momentos de décadas passadas. "Sabíamos que enfrentaríamos o Coritiba e a arbitragem", afirmou Fernando, também zagueiro. "Era para termos pelo menos empatado", disse o lateral Ayrton.

O lance que provocou mais indignação nos londrinenses ocorreu aos 14 minutos do 2.º tempo, já com o placar em 1 a 0 para o Coritiba. Ayrton cobrou escanteio, o goleiro Vanderlei, do Coxa, sem ninguém por perto, tentou encaixar, mas deixou a bola escapar: gol. Os jogadores do Londrina iniciavam a comemoração quando Bruno Boschilia levantou a bandeira anulando a jogada. A alegação foi de que a bola fez curva por fora do campo. Ele assinalou tiro de meta. Não houve dúvida, contudo, de que a sequência foi legal e a bola nem chegou perto de ter ultrapassado a linha de fundo.

Na primeira etapa, outras duas decisões do árbitro irritaram os visitantes. Aos 17, Fernando ganhou no alto da zaga do Coritiba e fez o gol. Roman justificou que Fernando se apoiou em Demerson para cabecear e marcou falta. A jogada foi duvidosa. Aos 43, o Londrina saiu em contra-ataque e o uruguaio Mathias sofreu falta dura. O juiz deixou o lance seguir. Nervoso, Thiago Santos reclamou e depois se desentendeu com Tcheco, meia adversário. Thiago o empurrou e merecia o cartão amarelo. Roman, no entanto, abusou do rigor e lhe mostrou o vermelho. Com um a mais desde o fim do 1.º tempo, o Coritiba conseguiu seu gol salvador aos cinco do segundo. "Infelizmente não vai adiantar nada, mas vamos protestar na Federação", disse João Severo, diretor de futebol do Londrina. "Foram muitos erros contra nós."

Roman é gaúcho, mas atua no Paraná e está entre os principais árbitros do futebol brasileiro. Há duas semanas, apitou Santos 3 x 1 Inter, na Vila Belmiro, pela Libertadores. O Estado tentou contatá-lo na Secretaria do Esporte do Paraná. Sua secretária disse que ele estava em reunião e que não costuma falar sobre lances de jogos. O juiz não retornou as ligações.