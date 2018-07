Árbitro da final da Copa de 2010 apita Brasil x México

RIO - A Fifa divulgou nesta segunda-feira a escala de arbitragem da segunda rodada da Copa das Confederações. O escolhido para apitar Brasil x México, quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, foi o inglês Howard Webb, que foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando a Espanha derrotou a Holanda e conquistou o título inédito.

Considerado um dos principais árbitros do mundo na atualidade, Howard Webb será auxiliado no jogo de quarta-feira pelos também ingleses Michael Mullarkey e Darren Cann. Na quarta-feira, o Brasil pode até mesmo garantir a classificação antecipada para as semifinais da Copa das Confederações, caso ganhe do México e seja beneficiado pelo resultado de Itália x Japão.

O jogo entre Itália e Japão, também marcado para quarta-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), válido pela segunda rodada do Grupo A da competição, será apitado pelo argentino Diego Abal.

Já a segunda rodada do Grupo B está marcada para acontecer na quinta-feira. O holandês Bjorn Kuipers apita Nigéria x Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador. E Djamel Haimoudi, da Argélia, será o árbitro de Espanha x Taiti no Maracanã.