Árbitro diz que houve 'trabalho em equipe'

A anulação do gol marcado por Barcos pelo trio de arbitragem causou a revolta entre jogadores e comissão técnica do Palmeiras. A indignação não foi pela invalidação do lance, já que todos admitiram que realmente o atacante cometeu um ato irregular, mas sim, pelo fato do árbitro Francisco Carlos Nascimento validar e depois anular o gol.

A reclamação dos palmeirenses é que o árbitro anulou a jogada porque ficou sabendo que as emissoras de televisão que transmitiram o jogo mostrou claramente a jogada irregular.

"Tem de perguntar para o delegado, quem anulou o gol foi o delegado. Ele viu na TV e deu tempo de anular. Isso foi uma sem-vergonhice", disparou o técnico Gilson Kleina, ainda no gramado, deixando de lado o seu estilo mais tranquilo.

No vestiário, o treinador continuou a fazer duras críticas contra o árbitro. "Se vamos esperar as imagens para marcar as coisas, isso não é futebol. Temos de analisar todos os lances então. Hoje estou vendo que realmente o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem", completou.

Os jogadores do Palmeiras cercaram o delegado da partida Gerson Baluta ao final do jogo e quase chegaram a agredi-lo. "O delegado quer apitar o jogo agora. Ele está de fora, não tem de dar palpite. Pega o apito, então", disparou Obina. "É uma vergonha. O juiz deu o gol, o bandeira deu o gol e um cara de fora anulou", completou Bruno.

Em seu blog, o diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira, afirmou que o clube vai lutar até o fim para conseguir comprovar que alguém de fora do jogo avisou a arbitragem, após ver o lance na TV e tentará a anulação da partida.

Em entrevista à TV Bandeirantes, o árbitro Francisco Carlos Nascimento disse que não poderia falar por recomendação da Comissão Nacional de Arbitragem, mas afirmou que a decisão foi "um trabalho de equipe."