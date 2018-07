Árbitro do Usbequistão vai apitar final do Mundial entre Santos e Barcelona

YOKOHAMA - A Fifa anunciou nesta sexta-feira que o árbitro Ravshan Irmatov, do Usbequistão, vai apitar a final do Mundial de Clubes, entre Santos e Barcelona, no domingo, em Yokohama, no Japão. Com 34 anos, ele faz parte do quadro da entidade desde 2003 e trabalhou também na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A escolha de Ravshan Irmatov deixou a imprensa espanhola preocupada. Na Copa da África do Sul, ele apitou o jogo entre Argentina e Grécia, ainda pela primeira fase, e não conseguiu coibir as seguidas faltas dos jogadores gregos no astro argentino Messi, que é o principal nome do time do Barcelona.

Além de Argentina x Grécia, o usbeque foi o árbitro de outros quatro jogos na Copa de 2010, inclusive a semifinal entre Holanda e Uruguai. Ele trabalhou ainda no Mundial de Clubes de 2008, quando também apitou a final do campeonato, na qual o Manchester United venceu a LDU por 1 a 0 e conquistou o título.

Santos e Barcelona se enfrentam no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, para decidir quem fica com o título do Mundial de Clubes da Fifa.