Árbitro morre após passar mal em jogo da Liga Paulista de Futsal

O árbitro Isildo Fabiano Bianchi da Silva, 44, faleceu após sofrer um mal súbito durante a partida entre São Carlos e Taubaté pela Copa Paulista de futsal, no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos, na noite desta sexta-feira.

Com apenas dois minutos de jogo, o árbitro passou mal e caiu na quadra. Após receber os primeiros socorros dos médicos do ginásio, foi levado de ambulância para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. No hospital, o árbitro acabou falecendo em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Em suas redes sociais, a Liga Paulista de Futsal lamentou o falecimento e enviou condolências à família e amigos de Isildo.

"A LPF (Liga Paulista de Futsal), lamenta profundamente o falecimento do árbitro Isildo Fabiano Bianchi da Silva, 44 anos, o qual infelizmente veio a óbito na noite desta sexta-feira (10), durante a partida entre Intelli e Taubaté, em São Carlos (SP), valida pela primeira fase da Copa Paulista.

O árbitro chegou a ser reanimado pela prestativa equipe médica, mas infelizmente, não resistiu.

A LPF se solidariza aos amigos e familiares, e agradece imensamente todo empenho da equipe médica, bem como a solidariedade das duas equipes (Intelli/Unicef/São Carlos e Taubaté), e em especial ao Secretario de Esportes da Cidade de São Carlos (Edson Ferraz), que presente, nao mediu esforços em prol do necessario, amplo e imediato atendimento para com o oficial."

O jogo foi adiado e ainda não há previsão de data para que a partida seja remarcada.