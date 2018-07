Árbitro que apitou clássico é investigado A Associação de Futebol da Inglaterra abriu inquérito para investigar o árbitro Mark Clattenburg, que apitou Chelsea e Manchester United, disputado no domingo, pelo Campeonato Inglês. A entidade, no entanto, não informou o motivo da decisão. A arbitragem de Clattenburg desagradou ao Chelsea, que perdeu por 3 a 2. Os jogadores e o técnico Di Matteo reclamaram da expulsão por simulação de Fernando Torres, que deixou a equipe com dois a menos - Ivanovic já havia recebido o vermelho. Além disso, no terceiro gol do United, Chicharito Hernandez estava impedido.