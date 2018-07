Árbitro tem no histórico confusão em jogo na Vila Concentrado desde a última sexta-feira em um hotel de São Paulo, o árbitro do clássico, Cléber Wellington Abade, foi blindado pela Federação Paulista às vésperas da partida. O excesso de cuidados se justifica pela polêmica que envolveu Paulo César de Oliveira na semifinal entre Palmeiras e Corinthians. Para piorar, Abade tem no currículo uma atuação contestada justamente em um Corinthians x Santos, no Campeonato Brasileiro de 2005.