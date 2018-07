Arena da Baixada ameaçada para 2014

Poucas mudanças. Comitê estima que R$ 100 milhões são suficientes para reformar a Arena

A Arena da Baixada ainda não está garantida para receber jogos do Mundial de 2014. A dificuldade do clube em viabilizar financeiramente o projeto recém-aprovado pela Fifa trouxe à tona a possibilidade de um plano B para a capital paranaense, com a construção de uma nova arena na cidade, que teria participação direta do Coritiba.

Há três opções para que seja erguido um complexo esportivo em Curitiba a partir de janeiro de 2011. Todos na capital e em áreas extensas, onde seriam abrigados um centro comercial e um estádio com capacidade para 45 mil pessoas. O assunto é tratado com muita cautela por dirigentes de clubes e políticos locais.

Mas o Estado confirmou ontem com o vice-presidente de Futebol do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, que a nova arena faz parte de um planejamento do Comitê Organizador da Copa (COL) de 2014. O dirigente inicialmente não quis revelar a existência de um plano B para a eventualidade de exclusão do estádio do Atlético. Mas, depois, revelou que o projeto está em curso.

"Existe um plano B em andamento há vários meses. A cidade não vai deixar de ser sede do Mundial. Ou teremos jogos na Arena da Baixada ou no novo estádio que estará pronto até maio ou junho de 2013." Ontem, o governador do Paraná, Orlando Pessuti (PMDB), e o prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), se reuniram durante algumas horas e afirmaram que vão apresentar o plano de viabilidade financeira da Arena da Baixada na terça-feira, com a presença do presidente da CBF e do COL, Ricardo Teixeira.

Sobre a nova arena na capital, o Coritiba emprestaria o nome para a exploração do local e mandaria seus principais jogos a partir de 2013 para o estádio, orçado em cerca de R$ 300 milhões. "Temos conversado com o Ricardo Teixeira sobre a importância do Estado do Paraná permanecer dentro do projeto Fifa-2014", declarou Vilson.

Apesar de entusiasmado com o projeto do novo estádio, o vice-presidente do Coritiba destacou que a Arena da Baixada continua como o local mais indicado na cidade para receber partidas da Copa do Mundo. "Nós vamos ter um novo estádio que pode ter o mesmo papel que o Engenhão tem para o Botafogo. Ou seja, funcionar como uma concessão. Pode até servir ao Mundial, mas essa não é uma decisão nossa." O Estado procurou o presidente do Atlético-PR, Marcos Malucelli, mas ele não foi encontrado.

Obras. A última previsão do Comitê Gestor de Curitiba para a Copa de 2014 é de que os gastos com as reformas da Arena da Baixada chegariam a R$ 100 milhões, quantia considerada suficiente para adequar o estádio às exigências da Fifa. Entre as intervenções necessárias estão a construção de um novo lance de arquibancadas com cobertura, além de mudanças nos vestiários e nas áreas de acesso da imprensa e de convidados. Também teriam de ser desapropriadas algumas áreas para facilitar o acesso ao estádio e ampliar o estacionamento.