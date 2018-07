Arena da Baixada tem 78,90% de suas obras concluídas

O clube paranaense destacou que os 78,90% de conclusão das obras foram atingidos no final do mês de agosto e enfatizou que já foram realizados os ajustes finais na viga principal da estrutura metálica da cobertura do estádio, assim como começou o processo de instalação da segunda viga principal e das consideradas secundárias.

Para cumprir o prazo exigido pela Fifa, as obras da Arena da Baixada seguem em ritmo acelerado, sendo que neste momento, entre outras coisas, estão sendo realizados os trabalhos de alvenaria em todos os níveis internos e em todos os setores do estádio. Os serviços de acabamento também estão avançando, como por exemplo nos camarotes, enquanto os corredores e banheiros do local estão recebendo a colocação de pisos.

Na nota que divulgou em seu site oficial, o Atlético-PR também destacou que, para se adequar às normas da Fifa, uma série de demolições precisaram ser feitas em vários setores da Arena da Baixada. Camarotes, cabines de imprensa, escadas de acesso, bilheterias, fosso, lojas internas, vestiários, academia e churrascaria foram alguns dos espaços que precisaram passar por mudanças.