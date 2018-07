Arena das Dunas será aberta com dois jogos no dia 26 de janeiro

NATAL - A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, revelou nesta terça-feira que a Arena das Dunas, futura sede dos jogos da Copa do Mundo em Natal, será aberta com duas partidas no dia 26 de janeiro. Os confrontos vão reunir ABC e Alecrim, em rodada do Estadual, e América e Confiança-SE, em jogo válido pela Copa do Nordeste. Antes disso, o estádio será inaugurado oficialmente em evento que terá a presença da presidente Dilma Rousseff. A governadora não confimou a data do evento.

"Esperamos a visita da presidenta entre os dias 10 e 20 de janeiro, será quando acontecerá a inauguração oficial do nosso estádio. Depois disso, já temos marcadas duas partidas de futebol no dia 26 de janeiro. Será uma rodada dupla", revelou Ciarlini.

O governo planeja fazer uma inauguração "simbólica" da Arena das Dunas dia 31 deste mês ainda, o que cumpriria a expectativa da Fifa de ter a maior parte das arenas inauguradas ainda neste ano. O evento deverá iluminar todo o estádio. "Será uma maneira de darmos as boas-vindas ao ano de 2014 e mostrar a todos que conseguimos cumprir com a nossa palavra e entregar a Arena para a população", afirmou a governadora.

De acordo com o diretor-presidente da Arena das Dunas, Charles Maia, o local passa pela fase final, com testes nas próximas semanas. "Já estamos testando todas as instalações, os equipamentos de som, imagens e iluminação", explicou.

JOGOS DA COPA

A Arena das Dunas vai receber quatro partidas da Copa do Mundo. São elas: México x Camarões; Gana x Estados Unidos; Japão x Grécia; Itália x Uruguai.