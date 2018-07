Arena de basquete dos Jogos de Londres é colocada à venda

Potenciais candidatos têm a opção de comprar o local completo, com sua distinta estrutura externa branca ondulada, ou fazer lances pelas 12.000 cadeiras e acessórios internos.

A Slick Seating, uma empresa britânica que forneceu cadeiras temporárias para locais olímpicos em toda Londres, disse que estava organizando a venda da quadra.

Tentando evitar os erros de Jogos passados, em que sobraram estádios esportivos que não tinham necessidade, Londres fez uso extensivo de locais temporários durante os Jogos no verão passado.

Trabalhadores no Parque Olímpico no leste de Londres estão desmontando a quadra de basquete, que será armazenada no centro da Inglaterra até que um comprador seja encontrado.

Houve relatos de que o Rio de Janeiro poderia querer comprar o local para os Jogos de 2016, mas restrições sobre a importação de material de segunda mão para o Brasil iriam complicar isso.

Londres sediou um jogo da NBA na semana passada, quando o New York Knicks derrotou o Detroit Pistons, mas isso foi realizado na Arena 02, no rio Tâmisa. O mesmo local foi usado para as finais do torneio olímpico, depois que os jogos de grupo foram disputados no local temporário, que é menor.

A Grã-Bretanha gastou 9 bilhões de libras (14,3 bilhões de dólares) de dinheiro público para sediar as Olimpíadas, mas poucos reclamam desse investimento depois de um evento bem sucedido.

A única mancha no registro de Londres foi a falta de um acordo sobre um inquilino permanente para o Estádio Olímpico.