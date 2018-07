Arena Palestra deve dar lucro de R$ 2 bilhões em 30 anos

PALMEIRAS. JOGO COM A PONTE PRETA MUDOU DO DIA 7 PARA O DIA 8

O Palmeiras deve lucrar cerca de R$ 2 bilhões com sua arena durante o período de 30 anos em que o local será administrado pela WTorre, de acordo com projeção feita pela própria empresa.

Pelo contrato firmado com a construtora, o Palmeiras vai ganhar uma porcentagem progressiva do que for arrecadado com o aluguel da Arena Palestra para eventos e shows.

No começo, a parte do clube será de 20% nessa receita específica do estádio, sendo que haverá um acréscimo de 5% a cada cinco anos, chegando a 45% no final do contrato. "O Palmeiras deve receber US$ 1 bilhão nos 30 anos. Vai entrar receita nova para o clube", afirmou Rogério Dezembro, diretor de novos negócios da WTorre.

De acordo com a construtora, a previsão anual para a arena é ousada: 120 eventos corporativos no centro de convenções do local, de 10 a 12 shows no estádio (capacidade para 60 mil pessoas), de 40 a 50 shows no anfiteatro (capacidade para 15 mil) e até 40 jogos de futebol.

"Não vai haver outro projeto como esse no Brasil. Primeiro, porque nem em Las Vegas tem essa quantidade e diversidade de eventos como em São Paulo. Em segundo lugar, o Palmeiras é um time grande, com torcida grande e de alto poder aquisitivo. E também pela localização do estádio", disse Dezembro.

O diretor da WTorre diz ainda que, em 2014, o Palmeiras pretende realizar um amistoso com alguma seleção que esteja no Brasil para a disputa do Mundial. "A preferência, claro, é pela Itália."

Daqui a dois anos o Palmeiras comemorará seu centenário e quer aproveitar a Copa do Mundo para lucrar com a arena. "Programamos um festival de música pop para o período", disse, lembrando que o evento não seria relacionado com a Fifa. "A cidade vai estar lotada, com mídia do mundo inteiro. Por que não aproveitar para fazer um evento?"

Dezembro aproveitou ontem para lamentar os entraves burocráticos que atrapalharam a reforma do estádio. A arquibancada atrás de um dos gols segue de pé em razão do alvará emitido pela Prefeitura de São Paulo, que libera apenas a reforma do setor.

"Faltou um pouquinho mais de boa vontade. Era do interesse da cidade ver esse estádio revitalizado. A gente estranha que tenha tido boa vontade só para um lado (o Corinthians, que teve poucos problemas para construir o seu estádio e contou até com dinheiro público)", afirmou. "Nem depois de reiterados pedidos conseguimos derrubar essa parte do estádio."

A Arena Palestra deve ficar pronta no segundo semestre de 2013, provavelmente em agosto.