Arena Palestra é pivô de nova crise no clube

Discussão sem fim. O projeto da Arena já foi aprovado no Conselho e pelos associados, mas o grupo da oposição insiste em vetá-lo. Agora, a última tentativa

Teoricamente, o Palmeiras faz seu último jogo da temporada no atual estádio no sábado. Contra o Grêmio, a torcida se despede do Palestra Itália para que comecem as obras da Arena Multiuso. A oposição, porém, promete entrar na Justiça para impedir isso - alega que ocorreram mudanças no projeto, que invalidariam o começo da construção.

"Alteraram todo o projeto inicial sem autorização expressa dos sócios, com cessão de área maior, em total prejuízo ao nosso patrimônio", diz carta distribuída no clube nos últimos dias.

José Cyrillo Júnior, diretor de planejamento e coordenador do conselho gestor da Arena, garante que as obras vão sair do papel na data certa: 10 de junho - antes disso, no entanto, o estádio vai receber dois shows.

"Nada do que foi aprovado pelo Conselho foi mexido", defende. "Não há nada que possa ser revertido." As obras eram para terem começado após o Estadual do ano passado.

No clube já é possível ver homens trabalhando. Esta é a reclamação de sócios, descontentes com a atual movimentação e, segundo eles, confusão. Todas as obras no clube - sem contar o estádio - devem ficar prontas em julho de 2011. A previsão é que o estádio fique pronto no segundo semestre de 2012. A WTorre será a responsável pela construção da Arena. Vai gastar mais de R$ 300 milhões e terá em troca a concessão do local por 30 anos. Daniel Akstein Batista