Arena Pantanal começa a ter sua cobertura instalada

CUIABÁ - Palco de quatro jogos da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal, em Cuiabá, começou o processo de instalação de uma nova etapa das suas obras, previstas para serem encerradas em outubro. A cobertura do estádio começou a ser montada com o içamento da primeira viga treliçada que compõe o pórtico da estrutura.

Esta etapa dos trabalhos representa um importante passo para o término das obras, sendo que dois guindastes foram utilizados para erguer a armação metálica de 120 toneladas, em forma de trave, no setor Norte do estádio. Segundo nota publicada nesta terça-feira no site oficial do governo para a Copa de 2014, a previsão é a de que os quatro pórticos que integram a estrutura estejam finalizados em julho.

A viga içada durante este processo de instalação da cobertura tem 78 metros de altura, o equivalente a um prédio de 26 andares, sendo que oito montadores afixaram a enorme peça estrutural, completando o pórtico que pode ser visto da Avenida Agrícola Paes de Barros, no Bairro Verdão, em Cuiabá.

No último dia 10, a Arena Pantanal teve a conclusão da montagem dos oito pilares dos pórticos do estádio. Com 40,6 metros de altura, eles tornaram possível a instalação das vigas nos setores Norte, Oeste, Leste e Sul.

Depois da finalização desta etapa da cobertura, será dado ao início ao processo de instalação das estruturas de metal e do telhado, que terá 54 metros e contemplará a área que cobrirá as arquibancadas. No total, a Arena Pantanal contará com 25.600 m² de proteção por meio de sua cobertura.