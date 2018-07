Arena se moderniza e tem 'cara' brasileira

A nova roupagem deixou o Maracanã um pouco mais brasileiro. As cadeiras retráteis colocadas no estádio têm as cores amarela, azul e branca e, com o verde do gramado, remetem à bandeira nacional. A capacidade, depois da reforma, é para receber 78.383 torcedores.

A arena conta com 110 camarotes, que na média têm 50 metros quadrados - há camarotes com 80 m². Juntos, têm capacidade para até 1,5 mil pessoas. São 17 elevadores e 12 escadas rolantes.

Os quatro vestiários do Maracanã agora ficam no andar térreo. Antes, estavam abaixo do nível do campo. Cada um tem 1,8 mil m², duas banheiras de hidromassagem com oito lugares e 26 armários, entre outros equipamentos.

O estádio conta com quatro placares eletrônicos, cada um com 100 m², 360 televisores e 396 refletores. Os banheiros são 296, espalhados por toda a área interna, e também foram construídos 60 bares e lanchonetes. Na área de segurança, há 360 câmeras de monitoramento instaladas do lado externo e interno do estádio.

O novo campo do Maracanã é menor do que o anterior: tem 105 m x 68m contra 113 m x 78 m do que existia até o estádio ser fechado para reforma, em 2010.

Uma das preocupações dos responsáveis pelo projeto do novo Maracanã foi com a sustentabilidade. Assim, cerca 75% do material de demolição foi reutilizado no próprio estádio e em outras obras públicas do Estado do Rio.

Um novo sistema elétrico proporcionará economia de energia e também será utilizada a energia solar. Além disso, 50% da água da chuva será coletada para uso nos banheiros.