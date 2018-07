Arena tem prédios liberados pela Prefeitura

A WTorre já havia liberado os prédios há mais de dois meses, mas a vistoria do Corpo de Bombeiros encontrou uma série de irregularidades no local, o que atrasou a entrega ao clube. Agora, com as pendências já resolvidas, o Palmeiras poderá começar a parte que lhe cabe, para mobiliar todos os andares.

O prédio multiuso tem 13 mil metros quadrados, distribuídos por 6 andares. Já o poliesportivo conta com 8 mil metros quadrados, divididos em 4 pavimentos.

De acordo com Alberto Strufaldi, presidente do Conselho de Orientação Fiscal e que faz parte da comissão de obras da Arena, o Palmeiras vai gastar cerca de R$ 20 milhões para deixar os dois prédios prontos. "Vamos atrás de parceiros para levantar esse dinheiro", declarou.

Deve demorar pelo menos mais dois meses para que os departamentos esportivo e administrativo sejam transferidos para os novos prédios.

Se os edifícios já estão prontos, o que chama a atenção também por quem passa pelas rua Turiaçu ou pela avenida Francisco Matarazzo, por exemplo, é a construção das arquibancadas do estádio.

Cerca de 36% do cronograma da construção do estádio já foram concluídos e já é possível acessar o setor das cadeiras e camarotes, por exemplo. A Arena terá capacidade para 45 mil torcedores, com o padrão Fifa.