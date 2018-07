Arenas dos times possuem mesmo nome

A companhia área americana comprou os Naming Rights das duas arenas na década passada, pagando R$ 312 milhões por um contrato de 30 anos com o centro esportivo de Dallas, e R$ 67,2 milhões para estampar seu nome no ginásio de Miami. Como comparação, outra companhia área, a Emirates, fechou com o Arsenal o valor de R$ 240 milhões para ter o seu nome no novo estádio do clube por 15 anos.

Segundo estudo realizado por empresas no ramo de marketing esportivo, a companhia área deve ganhar algo em torno de R$ 16 milhões por jogo com a exposição de sua marca em diversos formatos de mídia. "Nós não sabemos se esse valor é exato", disse o porta-voz da companhia, Tim Smith, à imprensa americana. "Mas realmente há um bom valor nisso, e nós temos certeza de que é uma grande quantia."

Em 2003 a American Airlines pensou em romper os contratos com as arenas, pois quase foi à falência. Hoje, com a final da NBA, isto não é mais cogitado.