Argel confirma Inter sem mudanças e mira gols como visitante Sem mistério, o Internacional está definido para o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Nesta sexta-feira, o técnico Argel confirmou que a escalação do time será a mesma que bateu o São José por 1 a 0, no último sábado, resultado que sacramentou a passagem da equipe à decisão.