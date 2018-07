Argel define Inter com estreias de Leandro Almeida e Seijas

As outras novidades na escalação do Inter serão o goleiro Muriel, o volante Fernando Bob, o atacante Vitinho e o lateral-esquerdo Artur. Assim, o Inter vai entrar em campo com a seguinte formação: Muriel; William, Ernando, Leandro Almeida e Artur; Fernando Bob, Dourado, Anderson e Seijas; Sasha e Vitinho

Com Danilo Fernandes lesionado, Argel optou agora por escalar Muriel no gol, ao contrário do jogo com o Botafogo, quando utilizou Jacssson. Na zaga, Leandro Almeida ganha a sua primeira chance no time, ficando com a vaga de Alan Costa. Já Artur recuperou a condição de titular na lateral esquerda, que havia sido ocupada por Geferson.

Fernando Bob retorna ao meio-de-campo após se recuperar de dores, entrando no lugar do suspenso Fabinho, enquanto Seijas, que teve seu contrato regularizado, substitui Gustavo Ferrareis, com dores musculares, em uma formação mais ofensiva, com Vitinho substituindo Andrigo.

Com pouco tempo para treinos, Argel aproveitou a manhã desta terça para orientar um treinamento de posse de bola e posicionamento, seguido por trabalhos de bola parada defensiva e ofensiva. "Temos que sempre procurar melhorar. Quero mostrar meu jogo e mostrar que trabalhei bastante", disse Artur, celebrando a nova oportunidade como titular no Inter.