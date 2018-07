Argel exalta Anderson após goleada do Inter: 'Fez tudo que se esperava dele' O técnico Argel não poupou elogios ao meia Anderson após a goleada do Internacional sobre o Cruzeiro por 4 a 0, em rodada do Campeonato Gaúcho. O jogador participou de três dos quatro gols da partida, sendo o autor de um deles, ajudando o Inter a subir para o terceiro lugar da tabela.