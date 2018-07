Argel lamenta tropeço e diz que Inter precisa contratar centroavante O técnico Argel admitiu decepção com o desempenho do Internacional na estreia no Campeonato Brasileiro e reconheceu que 0 a 0 com a Chapecoense, no Beira-Rio, não estava nos planos, mas assegurou que o time estava preparado para enfrentar a retranca da Chapecoense. "Nós assumimos o tropeço. A gente sabia que isso poderia acontecer", disse.