Argel vê Inter atingir o seu 'limite' de erros e cobra vitória no Gre-Nal Após cair por 3 a 2 diante do Botafogo no Beira-Rio, o Inter voltou a perder na noite desta quarta-feira, desta vez para o Flamengo, por 1 a 0, em Cariacica (ES), em derrota que fez o técnico Argel Fucks afirmar que o time chegou ao seu "limite" de erros neste estágio em que está na luta pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.