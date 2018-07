Argel volta a mexer no Inter e Dourado não deve pegar o Coritiba O Internacional deve encarar o Coritiba, quinta-feira, às 21h30, no Couto Pereira, pela 10.ª rodada do Brasileirão, com uma formação diferente da que perdeu para o Figueirense no domingo. No treino desta terça-feira, o técnico Argel indicou que fará quatro alterações na equipe, uma delas obrigatória.