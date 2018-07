Argélia divulga pré-lista de convocados para Copa com dúvida no ataque

ARGEL - O técnico da seleção da Argélia, Vahid Halilhodzic, anunciou nesta segunda-feira a lista provisória de 30 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo no Brasil. A sua principal dúvida é em relação ao atacante Nabil Ghilas, do português Porto.

Ghilas ainda se recupera de uma lesão não especificada. Se ele não comprovar que está em condições de atuar de forma competitiva pela Argélia durante a Copa do Mundo, será deixado de fora da lista final de convocados para o torneio no Brasil.

Da relação de 30 nomes, apenas cinco jogadores atuam no futebol da Argélia. E o seu principal jogador é o atacante Sofiane Feghouli, do Valencia, da Espanha. Esta lista será reduzida para 23 jogadores em 1º de junho, um dia depois de um amistoso contra a Armênia, na Suíça.

A Argélia foi sorteada para o Grupo H da Copa do Mundo com a Bélgica, a Rússia e a Coreia do Sul. Em três participações em Mundiais anteriores, a seleção do país do norte da África não conseguiu passar da fase de grupos. A equipe ficará concentrada em Sorocaba, no interior paulista, durante a competição no Brasil.

Confira a lista de convocados da Argélia:

Goleiros: Rais M''bolhi (CSKA Sofia), Mohamed Zemmamouche (USM Alger), Ezzdine Doukha (USM El Harrach), Mohamed Cedric (CS Constantine).

Defensores: Essaid Belkalem (sem clube), Madjid Bougherra (sem clube), Lyassine Cadamuro (Mallorca), Faouzi Ghoulam (Napoli), Rafik Halliche (Acadêmica de Coimbra), Nacereddine Khoualed (USM Alger), Aissa Mandi (Reims), Mehdi Mostefa (Ajaccio), Carl Medjani (Valenciennes), Djamel Mesbah (Livorno).

Meio-campistas: Nabil Bentaleb (Tottenham), Ryad Boudebouz (Bastia), Yacine Brahimi (Granada), Adlene Guedioura (Crystal Palace), Amir Karaoui (ES Setif), Medhi Lacen (Getafe), Saphir Taider (Inter de Milão), Hassen Yebda (Udinese).

Atacantes: Rafik Djebour (Nottingham Forest), Abdelmoumen Djabou (Club Africain), Sofiane Feghouli (Valencia), Ryad Mahrez (Leicester), Islam Slimani(Sporting Lisboa), Hilal Soudani (Dinamo Zagreb), Foued Kadir (Rennes), Nabil Ghilas (Porto).