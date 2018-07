Argélia faz 7 a 1 e mostra força na África; Egito e Nigéria empatam por 1 a 1

Com nove pontos no Grupo J, contra quatro da Etiópia, a Argélia vai encaminhando a classificação. Nesta sexta, venceu com dois gols de Sofiane Feghouli (do Valencia) e Islam Slimani (Sporting) e um cada de Yacine Brahimi (Porto), Saphir Taider (Bologna e ex-Inter de Milão) e Rachid Ghezzal (Lyon).

Mais cedo, pelo Grupo A, Msakni marcou e garantiu a vitória da Tunísia por 1 a 0 sobre Togo, em casa, embolando a chave. Ao fim do turno, Tunísia, Togo e Libéria têm seis pontos, contra zero de Djibuti.

Em clássico africano, o Egito contou com um gol de Mohamed Salah, jovem atacante da Roma, para buscar o empate em 1 a 1 com a Nigéria, fora de casa. Os egípcios foram a sete pontos, em primeiro lugar, enquanto os nigerianos, com cinco, aparecem em segundo. A Tanzânia tem quatro.

Agora atuando no futebol da China, Gervinho marcou o gol da vitória da Costa do Marfim por 1 a 0 sobre o Sudão, em casa. Os marfinenses, que vinham de dois empates, foram a cinco pontos, ainda atrás do Gabão, que ganhou de Serra Leoa por 2 a 1 e chegou a sete.

Suazilândia e Zimbábue dividem a liderança do Grupo L, com cinco pontos, depois de empatarem por 1 a 1. Guiné e Malavi ficaram no 0 a 0 e têm dois pontos cada. Pelo Grupo C, Mali fez 1 a 0 na Guiné Equatorial e chegou à liderança, com sete pontos, contra cinco de Benin.

Por fim, pelo Grupo M, Mauritânia ganhou da Gâmbia por 2 a 1, foi a seis pontos e complicou a vida da África do Sul, que tem só um e precisa vencer Camarões (seis), fora de casa, no sábado.