Argentina anuncia pré-lista para a Copa sem Tevez e com Demichelis

BUENOS AIRES - O técnico Alejandro Sabella anunciou nesta terça-feira os nomes de 30 pré-convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo deste ano - destes, sete serão cortados para que sejam definidos os 23 que serão inscritos na competição. Como já era esperado, Carlitos Tevez está fora. Destaque da Juventus campeã italiana, o atacante foi mais uma vez esquecido por Sabella e não atuará no Mundial.

Apesar de estar em grande forma na Juventus, Tevez jamais foi convocado por Sabella, desde que o técnico assumiu a seleção, após a Copa América de 2011. Ainda assim, parte da torcida argentina mantinha a esperança de ver o ex-atacante do Corinthians na lista para o Mundial e chegou a organizar uma manifestação pedindo sua convocação. Nada disso sensibilizou o treinador, que manteve o jogador afastado.

Se Tevez está fora, outro jogador que não era chamado desde 2011 foi lembrado entre os pré-convocados. O experiente zagueiro Martín Demichelis, de 33 anos, foi incluído na lista. Titular do Manchester City em boa parte da temporada, ele apareceu como surpresa, após quase três anos fora da equipe.

Demichelis não era chamado para a seleção argentina desde o empate por 1 a 1 diante da Bolívia, em novembro de 2011, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o zagueiro falhou em lance que resultou no primeiro gol da partida, de Marcelo Moreno. No último mês de abril, o próprio jogador admitiu que se via "fora da Copa do Mundo", mas Sabella lhe deu mais uma chance.

Para ir à Copa, no entanto, Demichelis terá que vencer uma forte concorrência. Entre outros nomes, Sabella listou entre os 30 o zagueiro Nicolás Otamendi, que vive grande fase no Atlético-MG. É o único jogador que atua no Brasil entre os chamados nesta terça.

No restante, a convocação ficou dentro do esperado e mostra uma Argentina forte, ao menos no papel. Do meio de campo para frente, a equipe conta com grandes nomes, como Mascherano, Di María, Agüero, Higuaín e, principalmente, Messi. Os argentinos estão no Grupo F da Copa, ao lado de Irã, Nigéria e Bósnia, adversária da estreia, dia 15 de junho, no Maracanã.

PRÉ-CONVOCADOS DA ARGENTINA

Goleiros: Sergio Romero (Monaco), Mariano Andújar (Catania) e Agustín Orion (Boca Juniors).

Defensores: Ezequiel Garay (Benfica), Federico Fernández (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Marcos Rojo (Sporting Lisboa), José Basanta (Monterrey), Hugo Campagnaro (Inter de Milão), Nicolás Otamendi (Atlético-MG), Lisandro López (Getafe), Gabriel Mercado (River Plate) e Martín Demichelis (Manchester City).

Meio-campistas: Fernando Gago (Boca Juniors), Lucas Biglia (Lazio), Javier Mascherano (Barcelona), Ever Banega (Newell's Old Boys), Angel Di María (Real Madrid), Maximiliano Rodríguez (Newell''s Old Boys), Ricardo Alvarez (Inter de Milão), Augusto Fernández (Celta de Vigo), José Sosa (Atlético de Madrid), Enzo Pérez (Benfica) e Fabián Rinaudo (Catania)

Atacantes: Sergio Agüero (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Napoli), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Rodrigo Palacio (Inter de Milão) e Franco Di Santo (Werder Bremen).