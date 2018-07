Argentina, com Lionel Messi, dá vexame em casa

A Argentina vai mal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com um futebol pobre e cheio de erros, empatou em casa com a Bolívia por 1 a 1 ontem à tarde e chegou a quatro pontos em três rodadas - antes tinha ganho do Chile e perdido da Venezuela.

O resultado deve afastar ainda mais os torcedores da equipe. Menos de 30 mil pessoas foram ao Monumental de Nuñez, um público decepcionante. Os argentinos andam insatisfeitos com a seleção faz tempo, e a bronca aumentou depois do fiasco na Copa América - eliminada em casa nas quartas de final.

O zagueiro Demichelis, que perdeu a bola no lance em que o Marcelo Moreno abriu o placar, foi o mais vaiado. Cada vez que pegava na bola depois do erro cometido, a torcida não deixava barato. Messi saiu em defesa do companheiro. "O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um. As pessoas não deveriam ter reagido assim."

O técnico Alejandro Sabella também mostrou solidariedade ao zagueiro. "Seu erro é coisa do futebol. Demichelis era o mais chateado com o resultado no vestiário."A sorte da Argentina é que o gol de empate saiu poucos minutos depois da falha fatal do zagueiro. Lavezzi, que tinha acabado de entrar, marcou com um belo toque de pé esquerdo.

"Criamos muitas chances e merecíamos ter ganho", disse o treinador, que deverá mexer na escalação para a difícil partida de terça-feira contra a Colômbia fora de casa. Messi acha que as constantes trocas no comando da equipe estão cobrando seu preço. "Estamos novamente tentando nos adaptar à filosofia de um treinador. Tomara que consigamos fazer isso rapidamente."

Em Montevidéu, o Uruguai derrotou o Chile por 4 a 0, com quatro gols de Luis Soáres. Paraguai x Equador e Colômbia x Venezuela (não encerrados até fechamento desta edição).