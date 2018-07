Argentina corta Centurión e Allione de pré-convocação olímpica

A Associação do Futebol Argentino (AFA) divulgou nesta terça-feira uma atualização da lista de pré-convocados do país para a Olimpíada deste ano, no Rio. Dos 57 listados inicialmente há pouco mais de um mês, o técnico Gerardo Martino cortou 22 e entregou uma nova relação com 35 nomes, dos quais somente 18 virão ao Brasil. Entre os descartados, estão o meia Allione, do Palmeiras, e o atacante Centurión, do São Paulo.

As saídas destes dois jogadores, no entanto, não deixam os clubes brasileiros sem representantes na lista de Martino. O treinador argentino manteve o meio-campista Lucas Romero, do Cruzeiro, e o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo. Ex-Fluminense, o meia Lanzini, atualmente no West Ham, também está na relação.

A principal surpresa desta atualização é a presença do atacante Paulo Dybala. O jogador foi um dos grandes destaques da Juventus na última temporada e seria nome certo na Olimpíada, se não fosse o fato de ele próprio ter revelado no último sábado que o clube havia vetado sua participação nos Jogos. Mesmo diante desta declaração, Martino optou por manter seu nome na lista.

O ataque argentino, aliás, é um capítulo à parte nesta pré-convocação. Assim como no time principal, o setor conta com grandes nomes. Além de Calleri, artilheiro da Libertadores, e Dybala, o país conta com Ángel Correa e Lucas Vietto, promessas do Atlético de Madrid, Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, e Mauro Icardi, grande destaque e artilheiro da Inter de Milão na última temporada.

Bicampeã olímpica em 2004 e 2008, a Argentina chega ao Brasil como grande candidata ao terceiro título. A lista de 35 nomes fornecida nesta terça ainda conta com bons nomes em outras posições, sendo que alguns deles já integram a seleção principal, casos do zagueiro Funes Mori, do Everton, e do volante Kranevitter, do Atlético de Madrid.

Os dois jogadores, aliás, também estão na convocação para a Copa América Centenário, assim como os defensores Jonathan Maidana e Víctor Cuesta. Funes Mori, Maidana, Cuesta, Gerónimo Rulli e Mateo Musacchio são os nomes pré-convocados para a Olimpíada com mais de 23 anos - somente três são permitidos.

Confira a lista de pré-convocados da Argentina:

Goleiros: Gerónimo Rulli (Real Sociedad), Axel Werner (Atlético Rafaela), Augusto Batalla (River Plate), Ezequiel Unsain (Newell's Old Boys).

Defensores: José Luis Gómez (Lanús), Víctor Salazar (Rosario Central), Mateo Musacchio (Villarreal), Jonatan Maidana (River Plate), Emmanuel Mammana (River Plate), Ramiro Funes Mori (Everton), Víctor Cuesta (Independiente), Lautaro Gianetti (Vélez Sarsfield), Jonathan Silva (Boca Juniors), Alexis Soto (Banfield), Leandro Vega (River Plate).

Meio-campistas: Matías Kranevitter (Atlético de Madrid), Mauricio Martínez (Unión de Santa Fé), Santiago Ascacibar (Estudiantes), Leandro Paredes (Empoli), Lucas Romero (Cruzeiro), Iván Rossi (Banfield), Giovani Lo Celso (Rosario Central), Manuel Lanzini (West Ham), Franco Cervi (Rosario Central).

Atacantes: Angel Correa (Atlético de Madrid), Joaquín Correa (Sampdoria), Emiliano Rigoni (Independiente), Cristian Espinoza (Huracán), Cristian Pavón (Boca Juniors), Martín Benítez (Independiente), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter de Milão), Luciano Vietto (Atlético de Madrid), Jonathan Calleri (São Paulo), Giovanni Simeone (Banfield).