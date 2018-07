Argentina decide vaga contra a Costa Rica

CÓRDOBA - A Argentina decide nesta segunda-feira, às 21h45, se permanece na Copa América em jogo com a Costa Rica, em Córdoba. O time de Lionel Messi tem de vencer para garantir a vaga, ainda que só possa alcançar o segundo lugar, uma vez que a Colômbia derrotou ontem a Bolívia por 2 a 0 e terminou na liderança do Grupo A. Se empatar ou perder o jogo, a Argentina vai ficar na terceira posição e dependerá de outros resultados.

Pelo regulamento da competição, oito seleções passam para a segunda fase - a campeã e vice-campeã de cada grupo e as duas melhores entre as terceiras.

Neste domingo, o ídolo Diego Maradona criticou o técnico da seleção, Sérgio Batista, e elogiou Messi, em entrevista publicada no diário esportivo Olé. Para ele, os argentinos estão sendo injustos com o jogador do Barcelona e o treinador erra ao escalar um time com vários marcadores no meio-campo e ninguém com talento para atuar ao lado de Messi.

Ele chegou a citar o nome de Javier Pastore, do Palermo, que é reserva na equipe de Sérgio Batista, como o companheiro de time ideal para Messi.

A seleção anfitriã chegou em Córdoba saudada por muitos torcedores. Apesar do fracasso da equipe em dois empates, contra Bolívia e Colômbia, em jogos muito ruins, a expectativa no país é de que a Argentina dê a volta por cima e se classifique com grande atuação.

