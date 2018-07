Argentina derrota Portugal e se classifica à decisão do Mundial de Futsal

A inédita final do Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia, será entre as seleções de Rússia e Argentina. Um dia depois dos russos avançarem ao ganharem do Irã por 4 a 3, os argentinos se classificaram com uma contundente vitória sobre Portugal por 5 a 2, nesta quarta-feira, no Coliseo el Pueblo, na cidade de Cali.

Nas outras sete edições do Mundial de Futsal, o máximo que os dois finalistas de 2016 conseguiram foi chegar nas semifinais. Em 1996, na Espanha, a Rússia ficou com o terceiro lugar - venceu a Ucrânia por 3 a 2. Já a Argentina tem como melhor classificação a quarta colocação em 2004, na competição jogada em Taiwan - perdeu para o Brasil por 7 a 4.

A grande decisão do Mundial será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Coliseo el Pueblo, em Cali. No mesmo local, às 14h30, Irã e Portugal lutarão pelo terceiro lugar. Os iranianos foram os responsáveis pela eliminação do Brasil nas oitavas de final.

Em quadra, a Argentina mostrou superioridade o tempo todo e ficou em grande vantagem ao fazer 4 a 1 ainda no primeiro tempo. Os gols argentinos foram de Borruto, Stazzone, Alamiro Vaporaki e Brandi. Ré fez para os portugueses, que buscaram uma reação na segunda etapa. Mas não tiveram força - Cuzzolino marcou o quinto dos sul-americanos e Tiago Brito descontou.