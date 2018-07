Argentina e Portugal vencem e irão se enfrentar na semifinal do Mundial de Futsal

Em dois jogos disputados neste domingo na Colômbia, Argentina e Portugal venceram e garantiram classificação às semifinais do Mundial de Futsal. Os argentinos mostraram forçam ao golearem o Egito por 5 a 0, em Medellín, enquanto os portugueses sofreram um pouco, mas avançaram ao baterem o Azerbaijão por 3 a 2, poucas horas mais tarde, em Cali.

Desta forma, as duas seleções se credenciaram justamente para se enfrentar na próxima quarta-feira, em Cali, no confronto que definirá o último finalista da competição. Um dia antes, o Irã, que surpreendeu o Brasil nas oitavas de final e depois passou pelo Paraguai (4 a 3) nas quartas, fará a outra semifinal diante da Rússia, em Medellín. Também no sábado, os russos eliminaram a temida Espanha com uma expressiva goleada por 6 a 2.

No primeiro confronto deste domingo, a Argentina foi arrasadora no primeiro tempo ao abrir 4 a 0 com gols de Taborda, Stazzone, Basile e Cuzzolino, antes de Battistoni decretar o placar final no período derradeiro do duelo.

Já Portugal voltou a contar com uma atuação decisiva de Ricardinho, artilheiro deste Mundial, para chegar à final. O camisa 10 liderou a sua equipe em quadra e ainda marcou um golaço, o terceiro do triunfo português, para levar a sua seleção às semifinais.

Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo da modalidade por três vezes, com as honrarias recebidas em 2010, 2014 e 2015, ele agora acumula 12 bolas na rede nesta edição da competição. Djo e João Matos marcaram os outros gols diante do Azerbaijão, que deixou a sua marca com Thiago Bolinha e Eduardo, que são brasileiros naturalizados.