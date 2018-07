Argentina é recebida com festa e Messi se diz mais forte

O atacante Lionel Messi se mostrou agradecido pela recepção calorosa que a seleção da Argentina teve ao retornar na manhã desta segunda-feira para o país. Centenas de torcedores foram ao aeroporto de Ezeiza para receber os vice-campeões mundiais e também estavam nas ruas para saudá-los no trajeto até a sede da Associação de Futebol Argentino (AFA).

No início da tarde, os jogadores participaram de um encontro com a presidente Cristina Kirchner, que agradeceu a maneira como a seleção defendeu as cores do país. No encontro, Messi fez um breve pronunciamento. "A maneira como fomos recebidos foi espetacular. Gostaria de ter trazer a Copa, nós tentamos", disse o camisa 10.

Messi também comentou as críticas que a seleção recebeu antes da Copa. "Conseguimos chegar à final e jogamos de igual para igual com o adversário. Saímos com muitas dúvidas dos torcedores e da imprensa e nós fizemos mais fortes que nunca. Estamos unidos e mais fortes. Vamos continuar tentando dar alegrias para o nosso país".

Messi fez uma boa Copa, anotando quatro gols e dando uma assistência. Esse desempenho, bastante superior ao que tivera nos Mundiais de 2006 e 2010, quando havia anotado apenas um tento, fez com que fosse eleito o melhor jogador da Copa, uma decisão contestada por especialistas e jornalistas do mundo todo, especialmente por ele não ter brilhado na decisão, no último domingo, quando a Alemanha bateu a Argentina por 1 a 0, no Maracanã, em duelo definido na prorrogação.