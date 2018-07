Argentina encontra 'time ideal' e lidera

A Argentina, enfim, formou um time e se consolidou como principal força do torneio. Equador e Colômbia duelam pelo segundo posto. Venezuela, Uruguai e Chile brigam pela última vaga direta à Copa de 2014. Esse é o panorama das Eliminatórias Sul-Americanas sem a presença do Brasil ao final da temporada 2012 após dez das dezoito rodadas que serão disputadas.

Fixar-se na primeira posição não é surpresa para Argentina. Mas a maneira pela qual ela atingiu os 20 pontos.

A campanha do time de Alejandro Sabella foi construída com base num poder de fogo surpreendente (20 gols marcados em nove jogos), quase todos feitos por um quarteto avassalador: Messi (7), Higuaín (7), Agüero (3) e Di María (2).

Sim, todos eles são titulares do time montado por Sabella, que pôs fim ao mantra que até pouco tempo perseguia o melhor jogador do mundo. Por que Messi não joga bem na seleção como no Barcelona? Agora essa "teoria" faz parte do passado.

"Muitas coisas lindas aconteceram comigo nos últimos oito anos (desde a estreia como profissional no Barcelona). Sofri muitas coisas que me fizeram crescer. Passou muito tempo e estou feliz com o momento que estou vivendo na seleção", disse Messi após vitória contra o Chile (2 a 1), terça-feira à noite.

A pontuação atingida já permite que Argentina comece a pensar no Mundial de 2014. Messi já pode vislumbrar ultrapassar Diego Maradona em número de gols pela seleção. Faltam só dois (31, contra 33).

A Colômbia está em terceiro lugar, com um ponto a menos que o Equador, segundo colocado, mas tem um jogo a menos.

No pelotão abaixo, a surpresa é a Venezuela, com doze pontos, em quarto lugar, colocação que lhe daria direito a uma vaga direta na Copa, sem passar por jogo de repescagem. Mas o Uruguai, quarto colocado na Copa da África, e o Chile, também com doze pontos, têm chances de se recuperar e brigar por um lugar no Mundial do Brasil.