Argentina, Grã-Bretanha e França ficam a uma vitória das semifinais da Davis A dupla formada pelos argentinos Guido Pella e Juan Martin del Potro venceu os italianos Fabio Fognini e Paolo Lorenzi em uma partida muito disputada, com três horas e 50 minutos de duração, que terminou com o placar de 3 sets a 2 para os visitantes, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4), 3/6, 3/6 e 6/4, em Pesaro. Com o resultado, a equipe do país sul-americano passou à frente com 2 a 1 na disputa melhor de cinco jogos das quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis.