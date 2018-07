Argentina perde a 2ª seguida e Venezuela faz 7 a 0 no Mundial Sub-20

Pelo mesmo grupo, Inglaterra e Guiné empataram em 1 a 1. Cook marcou para os europeus e Tomori fez contra, favorecendo a equipe africana. Os resultados deixaram a Coreia do Sul na liderança isolada do Grupo A, com seis pontos, seguida de Inglaterra, com quatro, Guiné, com um, e Argentina, que ainda não pontuou no torneio.

Pela Grupo B, também nesta terça-feira, a Venezuela atropelou a seleção da Vanuatu e conquistou sua segunda vitória no torneio. O time sul-americano fez 7 a 0, com gols de Velasquez, Peñaranda, Farinez, Hurtado, Sosa e Cordova, que marcou duas vezes. Com a goleada, a seleção da Venezuela chegou a nove gols marcados em dois jogos.

Também pelo Grupo B, México e Alemanha ficaram no 0 a 0. O empate favoreceu a Venezuela que, com duas vitórias, assumiu a ponta do grupo, com seis pontos. O México vem em segundo com quatro pontos, seguido pela Alemanha, com um ponto. A seleção de Vanuatu ainda não pontuou.

Nesta quarta-feira, serão realizados quatro jogos pelos grupos C e D. Às 5h (horário de Brasília), Zâmbia e Irã jogam pelo Grupo C, enquanto África do Sul e Itália se enfrentam pelo Grupo D. Três horas mais tarde, Costa Rica encara a seleção de Portugal pelo Grupo C, enquanto Uruguai e Japão jogam pelo Grupo D.