Argentina quer sediar Mundial de Rúgbi antes da Copa do Mundo de 2030

Depois do Brasil, a Argentina também quer renovar seus estádios de futebol. Nesta terça-feira, o presidente argentino, Maurício Macri, recebeu Bill Beaumont e Agustín Pichot, respectivamente presidente e vice da federação internacional de rúgbi, a World Rugby, para apresentar a candidatura do país para receber o Mundial de 2027, terceiro maior evento esportivo do planeta.

A Argentina já é pré-candidata a receber, com o Uruguai, a Copa do Mundo de futebol de 2030, que, pelo rodízio da Fifa, poderia voltar à América do Sul antes de, supostamente, passar pela Europa novamente em 2026 (em 2018 a competição será na Rússia, em 2022, no Catar).

A ideia dos argentinos, assim, é aproveitar as duas competições para reformar os estádios do país. O próximo Mundial de Rúgbi, em 2019, vai acontecer no Japão. A edição de 2019 ainda não teve sua sede definida, mas está entre França, Irlanda e África do Sul. A Argentina chegou à semifinal em 2007 e 2015.