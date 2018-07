Argentina recebe o Uruguai com sede de revanche

A história do jogo de amanhã entre Argentina e Uruguai, em Mendoza, pela 9.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, começa no dia 16 de julho de 2011, quando a Celeste derrotou a equipe de Messi nos pênaltis pelas quartas de final da Copa América, dentro da Argentina.

"Se este jogo representa uma revanche para o grupo? É claro que sim. Mas aquela derrota é uma espinha que vai ficar entalada na nossa garganta", confessa o goleiro Sergio Romero, que participou da partida.

A derrota foi traumática não só para Romero. Encerrou o ciclo de Sérgio Batista como técnico da seleção e prolongou o doloroso jejum argentino. Já são 19 anos sem títulos oficiais.

Passados 15 meses, a Argentina tem um cenário favorável para conseguir a revanche de Romero. Tem 14 pontos, é líder invicta, joga em casa e possui uma das melhores defesas da competição. O atacante corintiano Juan Martínez foi convocado para o lugar de Ezequiel Lavezzi, do Paris Saint-Germain, contundido.

Embora tenham apenas dois pontos de desvantagem, os uruguaios buscam a recuperação, já que acumulam duas partidas sem vitórias (derrota, por goleada, para a Colômbia, e empate com o Equador, em Montevidéu). "Temos de evitar que a bola chegue até Messi", resume o técnico Oscar Tabárez.

Um ponto atrás da Argentina, Colômbia e Equador estão atentos ao confronto dos gigantes e torcem por um empate que deixará as duas seleções em condições de pular na ponta. Em ascensão, os colombianos recebem o lanterna Paraguai e vão poder contar com o meia Guarín e o zagueiro Mosquera, que voltam de suspensão. Liderados por Falcao García, os homens de frente James Rodríguez, Macnelly Torres e Teófilo Gutiérrez são os grandes trunfos para a Colômbia se firmar como a surpresa do torneio. "A base da Colômbia permite que a equipe faça uma boa campanha, com entrosamento e eficiência", elogia o técnico do Paraguai, Gerardo Pelusso.

O Equador, única seleção a vencer todos seus jogos em casa, sem sofrer um gol sequer, fará um confronto equilibrado contra o Chile, quinto colocado nas eliminatórias. "Se mantivermos essa eficiência jogando em Quito, ficaremos perto de alcançar a classificação para a Copa do Brasil", diz o técnico Reinaldo Rueda.

Europa. A 3.ª rodada das Eliminatórias europeias tem confrontos importantes pela liderança de várias chaves. No Grupo F, Rússia e Portugal, os principais candidatos à classificação, acumulam duas vitórias e decidem a ponta em território russo. Pepe e Cristiano Ronaldo não treinaram ontem, mas devem atuar. A briga pela liderança também envolve Sérvia e Bélgica na chave A.

Os outros grandes do continente têm confrontos mais simples. A Alemanha, líder do Grupo C, tem tudo para manter o aproveitamento de 100% diante da Irlanda, fora de casa. A campeã Espanha visita a Bielo-Rússia pelo Grupo I e a Itália recebe a Armênia pelo grupo B - teoricamente são três pontos garantidos para cada uma.