Argentina vai à semifinal da Copa do Mundo de Rúgbi

Finalista na Copa do Mundo de futebol, no ano passado, a Argentina está fazendo bonito também no Mundial de outro esporte muito popular no país: o rúgbi. Neste domingo, os argentinos garantiram vaga para disputar a semifinal da Copa do Mundo de Rúgbi pela segunda vez na história ao vencerem a Irlanda por 43 a 20, em Cardiff, no País de Gales.

Os ''Pumas'', como é chamada a seleção argentina, foram beneficiados por uma série de desfalques no time da Irlanda. A equipe europeia era uma das favoritas ao título da Copa do Mundo porque é a atual bicampeã do Six Nations (Seis Nações), uma liga realizada anualmente e que conta com a participação dos seis países com mais tradição na modalidade.

Nas sete primeiras edições da Copa do Mundo, a Argentina só chegou uma vez à semifinal: foi terceira colocada em 2007, na França. As quartas de final foram alcançadas em duas oportunidades: em 1999 (no País de Gales) e em 2011 (Nova Zelândia).

Na semifinal, a Argentina vai enfrentar a Austrália, que conseguiu uma vitória incrível sobre a Escócia por 35 a 34, decidida nos últimos segundos favoravelmente ao time da Oceania.

A vitória da Austrália faz com que a semifinal da Copa do Mundo tenha apenas países do Hemisfério Sul. Nas partidas de sábado pelas quartas de final, a Nova Zelândia atropelou a França (62 a 13, maior vantagem da história dos mata-mata em Copas do Mundo) e a África do Sul ganhou do País de Gales (23 a 19).

As semifinais e finais serão realizadas no lendário estádio de Twickenham, o equivalente, para o rúgbi ao que Wembley é para o futebol. O local é utilizado para apenas poucas partidas no ano e é a casa da seleção inglesa, eliminada na primeira fase na Copa do Mundo que está sendo disputada lá.

África do Sul e Nova Zelândia se enfrentam no sábado que vem, enquanto a Argentina pega a Austrália no domingo. A decisão do terceiro lugar será no Estádio Olímpico de Londres, na sexta-feira seguinte, enquanto a final acontecerá no sábado. A Nova Zelândia é a atual campeã e coleciona dois títulos. Austrália e África do Sul também têm duas taças cada.