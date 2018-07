Argentina vence e encara Brasil nas quartas no futsal

Cuzzolino e Rescia marcaram os gols argentinos ainda no primeiro tempo. A Sérvia descontou com Rajcevic, na segunda etapa, após impor pressão e acertar uma bola no travessão. O gol no fim, no entanto, não evitou a eliminação dos sérvios na competição.

Com a vitória, a Argentina confirmou o duelo sul-americano com o atual campeão mundial. Argentinos e brasileiros se enfrentaram pela última vez em outubro, quando a equipe nacional bateu os rivais por 3 a 1, no Circuito Sul-Americano. A partida será disputada na quarta-feira, na estreia do Brasil em Bangcoc.

Os demais confrontos das quartas também já foram definidos. A Colômbia vai enfrentar a Ucrânia, Portugal vai encarar a Itália e a Espanha, uma das favoritas, duelará com a Rússia. Todos os jogos serão disputados na quarta, em Bangcoc.